أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يجب إنهاؤه سريعًا

Google+ Print
الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يجب إنهاؤه سريعًا الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يجب إنهاؤه سريعًا

بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة – أرشيفية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس، عن رفضه لمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الفلسطينيين يريدون تنفيذ “تطهير عرقي” بحق اليهود في الضفة الغربية.

وقال بان – في تصريحات نشرتها صحيفة “تايمز اوف إسرائيل” على موقعها الإلكتروني – إن الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا إن المستوطنات تُعتبر “خرقا للقانون الدولي” وإن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “يجب حله بأسرع وقت ممكن من خلال المفاوضات”.

وشدد على أهمية حل الدولتين، والذي بموجبه سيبقى الإسرائيليون والفلسطينيون شعبان جاران وعليهما التفاوض لإيجاد سبيل للعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمان.

ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما – في الأسبوع الماضي – مزاعم نتنياهو التي قال فيها إن معارضة الفلسطينيين للمستوطنات هي بمثابة “تطهير عرقي”، بأنها “غير لائقة”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيت ترودو ” نعتقد أن استخدام هذا النوع من المصطلحات هو أمر غير لائق وغير مفيد”.

وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس – أيضا – تصريحات نتنياهو، متهما إسرائيل بأنها هي التي ترتكب “التطهير العرقي” وأنها في عزلة دولية بسبب رفضها السعي للسلام مع الفلسطينيين.

ويعتبر المجتمع الدولي البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني. وترى إسرائيل إن مكانة مستوطنات الضفة الغربية ينبغي التفاوض عليها في المحادثات حول اتفاق السلام النهائي مع الفلسطينيين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا