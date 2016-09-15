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فيديو..محلل ليبي : “كوبلر” لم يعد شخصية مرغوبة في ليبيا‎

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فيديو..محلل ليبي : “كوبلر” لم يعد شخصية مرغوبة في ليبيا‎ فيديو..محلل ليبي : “كوبلر” لم يعد شخصية مرغوبة في ليبيا‎

عبد الباسط بن هامل

قال المحلل السياسي الليبي، عبدالباسط بن هامل، إن الزيارة الخاطفة التي أجراها المشير “خليفة حفتر” إلى تشاد ولقاءه بالرئيس تهدف لزيادة التعاون العسكري مع دول الجوار الليبي، خاصة أن تشاد تحد ليبيا من الجنود، لافتا أن حفتر أجرى عدة زيارات لعدة دول – من بينها - بهدف دعم الموسسة العسكرية الليبية وتدريب عناصرها.

وأضاف بن هامل خلال لقاء له على فضائية “الغد” ، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن تلك الزيارة ستتناول عدة ملفات من بينها ملف الإرهاب النستشري في المنطقة وملف الهجرة غير الشرعية القادمة من وسط أفريقيا، بالإضافة إلى عدة ملفات أخرى على طاولة الحوار، مشددا على أهمية اللقاءات الثانية في هذا التوقيت.

وأشار بن هامل إلى الزيارة المفاجئة للمبعوث الأممي للملف الليبي “مارتن كوبلر” لمصراته، موضحا أن “كوبلر” يريد الحشد لأفكار معينة طرحها في مجلس الأمن ويجد لها وقع على الأراضي الليبية، لافتا أن غالبية الأطراف الليبية أصدرت بيانات مخالفة لكل ما ساقه “كوبلر”، معربا عن أمله بألا يكون المبعوث الأممي محمل برسائل أخرى تذهب في طريق تفرقى الشعب الليبي، مؤكدا أن المبعوث الأمم لم يعد مرغوبا به على رأس البعثة الأممية.

وتابع بن هامل أن بعثة الأمم المتحدة كان من المفترض أن تكون وسيطا لا طرف في التجاذبات الداخلية الليبية، ورأى أن “كوبلر” مصاب بالجنون.

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