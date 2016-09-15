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التعرف على جزء جديد من حطام الطائرة الماليزية المفقودة

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التعرف على جزء جديد من حطام الطائرة الماليزية المفقودة التعرف على جزء جديد من حطام الطائرة الماليزية المفقودة

أرشيفية

أعلن مكتب سلامة النقل الأسترالي اليوم الخميس أن الحطام الذي عثر عليه في يونيو الماضي بجزيرة بمبا قبالة تنزانيا ينتمي للطائرة الماليزية المفقودة«MH370».

ونقلت “إيه بي سي” الأمريكية عن المكتب قوله إن الفحوصات أكدت ما كان قد تكهن به مسؤولون حول انتماء حطام الجناح الذي عثر عليه للطائرة الماليزية التي فقدت قبل عامين.

وفقدت الطائرة الماليزية خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين في مارس 2014 وعلى متنها 239 شخصًا، وقد عثر على خمس قطع من حطام الطائرة في جنوب أفريقيا وموزمبيق وموريشيوس وجزيرة ريونيون الفرنسية.

أ ش أ

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