كييف تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا للقدم في 2018

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس إن الاستاد الأولمبي في كييف عاصمة أوكرانيا سيستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للعبة الشعبية في 2018.

وبحسب “رويترز” فإن الاستاد الأوليمبي في كييف يتسع لنحو 70 ألف مشجع وسبق أن استضاف المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2012.

ووقع الاختيار على الاستاد لاستضافة نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية في 2018 خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال أندريه بافيلكو رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم “هذا حدث كبير سيسجل في تاريخ البلاد.. سنبذل كل جهد ممكن لإخراج هذه المباراة في صورة مثالية.”