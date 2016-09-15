وكالة: 23 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا في أغسطس

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) يوم الخميس إن نحو 23 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في أغسطس أغلبهم عبروا البحر المتوسط الذي أصبح الطريق الرئيسي للهجرة إلى أوروبا.

وتابعت الوكالة أن الأغلبية العظمى من نحو 117900 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام جاءوا بالقوارب من ليبيا. وأشارت إلى إن الأعداد تقترب من تلك المسجلة في 2015.

وبحسب رويترز قال خفر السواحل الإيطالي إن رجال الإنقاذ أنقذوا 650 مهاجرا وانتشلوا خمس جثث من قوارب معرضة للغرق قبالة ساحل ليبيا يوم الأربعاء.

وكانت اليونان نقطة الدخول الرئيسية للاجئين والمهاجرين في 2015 عندما وصل نحو 1.3 مليون شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي مما فجر خلافات مريرة لم تحل حتى الآن داخل التكتل بشأن سبل التعامل مع هذا التدفق الضخم.

ومنذ وافقت تركيا على منع المهاجرين من الإبحار إلى اليونان من شواطئها تراجعت أعداد المهاجرين الذين يسلكون هذا الطريق بشكل حاد. وقالت فرونتكس إن نحو 3430 شخصا وصلوا إلى جزر يونانية من تركيا الشهر الماضي بما يمثل نحو ثلاثة بالمئة فقط من الأعداد مقارنة بأغسطس 2015.

وأضافت الوكالة “لكن أغسطس شهد أول زيادة شهرية ملحوظة منذ سريان الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي… حيث بلغ العدد الذي تم رصده في يوليو 2030 مهاجرا.”

وقالت فرونتكس إن أغلب من يسلكون الطريق عبر اليونان من سوريا وباكستان وأفغانستان والعراق أما من يسلكون الطريق عبر إيطاليا فأغلبهم من نيجيريا وإريتريا وبنجلادش.

ويعمل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية للإسراع من وتيرة إعادة المهاجرين وقال إنه سيجعل تقديم المساعدات مشروطا بكبح الهجرة إلى أوروبا.