بالصور.. أهالى الطود بقنا يجتمعون لدعم مبادرة تيسير الزواج

اجتمع أهالى نجع "الطود" التابع لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا داخل أحد المساجد لدعم مبادرة تيسير الزواج لتخفيف العبء عن أسر الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

ووثق الأهالى بعض البنود المتفق عليها ومنها تحديد قاعدة ربع المبلغ المتفق عليه فى المشغولات الذهبية، مع كتابة المبلغ كاملًا فى القائمة، وعدم الاشتراط فى كيفية تشطيب الشقة، عدم المغالاة فى كتابة مبلغ القائمة، تيسيرًا على الزوج، وجاء فى بنود التيسير على الزوجة، إلغاء غرفة الأطفال والأنتريه من التجهيزات، وإلغاء الستائر والسجاد وشاشة العرض، والتخفيف فى عدد أطقم المطبخ والملابس والأدوات وغيرها، عدم المغالاة فى شراء الأجهزة الكهربائية، إلغاء النيش لعدم أهميته، كما جاء فى بنود الاتفاقية، ضرورة كتابة الشروط المتفق عليها بين الطرفين، قبل العقد واحتفاظ كل منهما بنسخة، وتمت كتابة عدد من الاقتراحات منها تنظيم الأفراح بدوار العائلة بدلًا من القاعات لوجود تكلفة مادية باهظة

وتشمل المبادرة الزواج من البلد وخارجها، وأول المبادرين سيسانده الجميع ويقفون بجانبه، وعقد القران مجانًا عند مأذون الناحية، وتشكيل لجنة حكماء لفض المنازعات بين الزوجين وبين العائلات.