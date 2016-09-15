رئيس مدينة سمنود يحيل 7 أطباء وآخرين للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن

قرر المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية ، اليوم الخميس إحالة 7 أطباء و2 من العاملين بالصحة للتحقيق بسبب الغياب دون إذن .

كان رئيس مركز ومدينة سمنود قد قام بجولة مفاجئة برفقته لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة ،لعدة منشآت خدمية ،بالصحة والشباب والرياضة للتأكد من انتظام العمل في العيد .

وتبين للجنة غياب جماعي لـ 9 من العاملين بالصحة ، بينهم 7 أطباء ، بوحدات صحة قري الناوية ومحلة خلف وأبو صير وبنا أبو صير ومستشفي سمنود المركزى فأصدر قراره المتقدم.

كما اكتشفت اللجنة ، غلق مراكز شباب قري كفر حسان وبهبيت الحجارة ومحلة خلف ، فأصدر قرارا بتحويل مديري المراكز للتحقيق .