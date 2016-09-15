رئيس الوزراء يبحث موقف شركة تنمية الريف المصري خلال اجتماع اليوم

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً، ومن بينها مشروع استصلاح وزراعة المليون والنصف مليون فدان، الذي يهدف إلى إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، وتوسيع الحيز العمراني، وإتاحة العديد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم لبحث موقف شركة تنمية الريف المصري، والمقترحات المتعلقة بإجراءات طرح الأراضي على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين.

وبحسب موقع أخبار مصرناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بالمشروعات المصاحبة للمشروع سواء في مجال مزارع التسمين وإنتاج الألبان، والصوب الزراعية، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من تلك المنتجات، وجذب الإستثمارات وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب.