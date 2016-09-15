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ضبط 3 أطنان كتب مدرسيةللعام الدراسي الجديد بأسوان قبل تهريبها وبيعها فى القاهرة

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ضبط 3 أطنان كتب مدرسيةللعام الدراسي الجديد بأسوان قبل تهريبها وبيعها فى القاهرة ضبط 3 أطنان كتب مدرسيةللعام الدراسي الجديد بأسوان قبل تهريبها وبيعها فى القاهرة

​​​تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من إحباط محاولة موظفين وسائق، تهريب 3 أطنان من الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد 2016/ 2017، قبل بيعها في القاهرة.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس المباحث العميد محمود عوض، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام أشخاص بتهريب كمية كبيرة من الكتب الدراسية الحكومية، من داخل مخازن مديرية التربية والتعليم بأسوان، إلى القاهرة لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح.

وتم ضبط كلًا من “حجازى.ع” سائق، و”عبد الرحمن.أ” أمين مخازن بالتربية والتعليم، و”عصام.أ.ع” موظف بالكهرباء، وذلك أثناء استقلالهما سيارة نصف نقل بأحد كمائن مدينة إدفو شمال أسوان، وفى طريقها إلى القاهرة.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 أطنان من الكتب المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والخاصة بالعام الدراسة الجديد 2016/2017، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وجار العرض على النيابة.

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