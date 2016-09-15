أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نقيب مرشدى أسوان السابق: لابد من تنمية المحافظة لعودة السياحة لسابق عهدها

Google+ Print
نقيب مرشدى أسوان السابق: لابد من تنمية المحافظة لعودة السياحة لسابق عهدها نقيب مرشدى أسوان السابق: لابد من تنمية المحافظة لعودة السياحة لسابق عهدها

أرشيفية

​قال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان إن تنمية المحافظة تستلزم العديد من القرارات للحفاظ على ثرواتها، وإعادة الحركة السياحية إلى سابق عهدها، موضحاً أن من أهمها الاهتمام بالثروات الطبيعية الغنية، والإمكانيات السياحية الهائلة الغير مستغلة جيداً ،ما أدى إلى أرتفاع نسبة البطالة، وأصبحت أسوان من أعلى محافظات أرتفاعاً لنسبة البطالة.

وأضاف صابر أن من القرارات التى يتمناها أهالى أسوان منع نقل الثروات التعدينية كمادة خام من المحافظة وألا تقل نسبة التصنيع عن 60% لترشيد التصرف فى الثروات الناضبة، مع تشغيل الشباب فى الصناعات حال تحقيق نسبة الـ60% والتى كان قد أعلنها الرئيس من قبل حفاظاً على الثروة التعدينية التى يتم تجريفها ونقلها كمادة خام خارج المحافظة ،و للحفاظ على حق الأجيال القادمة فى هذه الثروة.

وأوضح صابر أن ذلك بجانب إصدار قرار جمهورى بالبدء فوراً فى أزدواج طريقى أبوسمبل والصحراوى الغربى حفاظاً على أرواح أبناء المحافظة ودعم التنمية الإقتصادية والسياحية ،وقرار بسرعة تأهيل طريق أسوان/برنيس الذى يربط أسوان بالبحر الأحمر وبميناء برنيس المخطط إنشاءه ، دعما للتنمية والسياحة و ربط أسوان بشواطئ و منتجعات البحر الأحمر مع وجود مطار كبير فى أسوان والذى من شأنه عودة حركة الطيران الشارتر لأسوان.

أشار إلى أن إصدار قرارات من لجذب الأستثمار إلى المحافظة بأقتصاد ومصانع كثيفة العمالة للقضاء على البطالة والتيسير على المستثمرين بحوافز جاذبة ووضع أسوان على خريطة الإستثمار بنسبة تعادل نسبة عدد السكان تخلق حالة من الرضا بينن الأهالى ،مع دعم أسوان ماديا وأستثنائيا لتغيير المياه والصرف الصحى فى مدينة أسوان وكذلك شبكة الطرق السيئة والمستهلكة والتى لا تليق بمدينة مثل أسوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة