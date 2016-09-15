نقيب مرشدى أسوان السابق: لابد من تنمية المحافظة لعودة السياحة لسابق عهدها

​قال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان إن تنمية المحافظة تستلزم العديد من القرارات للحفاظ على ثرواتها، وإعادة الحركة السياحية إلى سابق عهدها، موضحاً أن من أهمها الاهتمام بالثروات الطبيعية الغنية، والإمكانيات السياحية الهائلة الغير مستغلة جيداً ،ما أدى إلى أرتفاع نسبة البطالة، وأصبحت أسوان من أعلى محافظات مصر أرتفاعاً لنسبة البطالة.

وأضاف صابر أن من القرارات التى يتمناها أهالى أسوان منع نقل الثروات التعدينية كمادة خام من المحافظة وألا تقل نسبة التصنيع عن 60% لترشيد التصرف فى الثروات الناضبة، مع تشغيل الشباب فى الصناعات حال تحقيق نسبة الـ60% والتى كان قد أعلنها الرئيس من قبل حفاظاً على الثروة التعدينية التى يتم تجريفها ونقلها كمادة خام خارج المحافظة ،و للحفاظ على حق الأجيال القادمة فى هذه الثروة.

وأوضح صابر أن ذلك بجانب إصدار قرار جمهورى بالبدء فوراً فى أزدواج طريقى أبوسمبل والصحراوى الغربى حفاظاً على أرواح أبناء المحافظة ودعم التنمية الإقتصادية والسياحية ،وقرار بسرعة تأهيل طريق أسوان/برنيس الذى يربط أسوان بالبحر الأحمر وبميناء برنيس المخطط إنشاءه ، دعما للتنمية والسياحة و ربط أسوان بشواطئ و منتجعات البحر الأحمر مع وجود مطار كبير فى أسوان والذى من شأنه عودة حركة الطيران الشارتر لأسوان.

أشار إلى أن إصدار قرارات من لجذب الأستثمار إلى المحافظة بأقتصاد ومصانع كثيفة العمالة للقضاء على البطالة والتيسير على المستثمرين بحوافز جاذبة ووضع أسوان على خريطة الإستثمار بنسبة تعادل نسبة عدد السكان تخلق حالة من الرضا بينن الأهالى ،مع دعم أسوان ماديا وأستثنائيا لتغيير شبكة المياه والصرف الصحى فى مدينة أسوان وكذلك شبكة الطرق السيئة والمستهلكة والتى لا تليق بمدينة مثل أسوان.