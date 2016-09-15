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تقرير #في_الدوري - المقاولون العرب لتجاوز مرحلة ' اللا هدف '

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تقرير #في_الدوري - المقاولون العرب لتجاوز مرحلة ' اللا هدف ' تقرير #في_الدوري - المقاولون العرب لتجاوز مرحلة ' اللا هدف '

أحد أفضل فرق تخريجا للناشئين، لكن أين النتائج على مستوى الفريق الأول؟

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

المقاولون العرب يدخل هذا الموسم بهدف كسر قاعدة اللا هدف من الموسم، فالفريق الذي يضمن البقاء دائما قبل أسابيع قليلة من نهايته، يطمح هذه المرة لما هو أبعد.

الموسم الماضي

كالعادة أنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المنطقة الدافئة. الفريق ضمن البقاء قبل عدة جولات من النهاية، وربما أنك لم تشعر أبدا أنه مهدد بالسقوط، لكنه لم يكن أعلى من ذلك أبدا.

المقاولون العرب بدأ الموسم مع حسن شحاتة، لكن مع سوء النتائج رحل المعلم وتولى محمد عودة مهمة تدريب الفريق.

الموسم الحالي

المقاولون العرب يبدأ الموسم الجاري بمواجهة الاتحاد السكندري في مواجهة قوية بعد أن دعم الفريق الأخضر صفوفه بالعديد من الصفقات، خاصة أن اللقاء سيقام على أرض الاتحاد.

محمد عودة

محمد عودة نجم المقاولون العرب سابقا هو المدرب الحالي للفريق، والذي يقوده منذ منتصف الموسم الماضي خلفا لطارق العشري.

محمد عودة له طموحات كبيرة، لكن الأدوات التي يمتلكها لن تمكنه من تحقيق ذلك بسهولة كبيرة.

توقع FilGoal

بالقائمة الحالية للمقاولون العرب، ربما أن المنطقة بين المركزين التاسع والـ 13 هي الأوقع. أفضل من ذلك سيكون مفاجأة وأقل من ذلك أيضا.

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