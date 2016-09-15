ملك_الكباري – حسام غالي يكشف: أحلى كوبري لعبته في حياتي

ربما في جوارديولا؟ أحلى كوبري في حياة حسام غالي ذلك الذي وضعه من بين قدمي نجم روما آنذاك.

أو ربما كان في ستيفن جيرارد ذلك الكوبري الذي لم يستطع غالي منع منفسه من جعله يمر بين قدمي أيقونة ليفربول والكرة الإنجليزية.

هناك قصص كثيرة جدا ربطت حسام غالي و"ملك الكباري" وفي ليلة من ليالي المسابقة التي تنظمها Rexona بمشاركة إعلامية من 7 وFilGoal.com يتحدث الكابيتانو عن الكباري.

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أحلى كوبري

يحكي غالي: "أحلى كوبري في حياتي؟ كنت لاعبا في ليرس ونواجه أندرلخت أقوى فريق في بلجيكا".

وتابع "تلقيت الكرة داخل منطقة جزاء ليرس، ففكرت في وضعها من بين قدمي لاعب أندرلخت حتى أبدأ الهجمة بشكل سليم لأني كنت تحت الضغط ولم يكن هناك خيارات أخرى".

أشهر كوبري

أما عن أشهر كوبري في حياته، فطبعا كان ذلك الذي مر من بين قدمي بيب جوارديولا حين كان الآخير لاعبا لروما.

وقال غالي: "كنت أدور بالكرة وقررت التمرير لياسر رضوان، وجدت باتستوتا يراقبه فخفت ونظرت أمامي وجدت جوارديولا. ما العمل؟ لا يوجد سوى كوبري جميل بسيط حتى تنطلق الهجمة للأمام. وقد كان".

كوبري جيرارد

ولم يكن جوارديولا فقط من تجرع كوبري غالي بين مشاهير الكرة العالمية، هناك كوبري أخر في ستيفن جيرارد يحكي عنه الكابيتانو.

وقال غالي: "كوبري جيرارد كان مشابها لجوارديولا. تحت الضغط ولا يوجد حل أخر سوى وضع الكرة بتلك الطريقة. لكن جيرارد ساعدني كثيرا بفتح قدميه".