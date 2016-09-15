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#ملك_الكباري – غالي يكشف: أصعب خصم وأفضل مدرب في حياتي

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#ملك_الكباري – غالي يكشف: أصعب خصم وأفضل مدرب في حياتي #ملك_الكباري – غالي يكشف: أصعب خصم وأفضل مدرب في حياتي

لم يفكر حسام غالي قائد الأهلي كثيرا وهو يختار أصعب خصم واجهه في حياته، وحين قال الإجابة اتضح أن لديه كل الحق في ذلك.

الكابيتانو الذي لعب في توتنام ومع فينورد بخلاف رحلة طويلة مع منتخب والأهلي، تحدث لـFilGoal.com عن أصعب خصم وأفضل مدرب دربه في حياته.

هناك قصص كثيرة جدا ربطت حسام غالي و"ملك الكباري" وفي ليلة من ليالي المسابقة التي تنظمها Rexona بمشاركة إعلامية من 7 وFilGoal.com يتحدث الكابيتانو.

شاهد الفيديو من هنا:

أو عبر يوتيوب:

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أصعب خصم

يقول غالي عن أصعب خصم بلا تردد: "كلود ماكليلي نجم فرنسا وتشيلسي".

وشرح "ماكليلي موجود في كل شبر من الملعب. لا يمكنك أن تفلت من ضغطه ومراقبته أبدا".

أفضل مدرب

لم يختر غالي مدربا واحدا، لكن في صدارة الأسماء التي قالها كان مانويل جوزيه رغم ما تردد عن وجود خلاف بينهما.

وقال غالي: "شخصية جوزيه تجعله مميزا ومن أفضل المدربين الذين عملت معهم في حياتي".

واستدرك "هناك كذلك مارتن يول الذي عملت معه في توتنام والأهلي. يول ممتاز في تغيير الخطط داخل الملعب وقراءة المباريات".

وأتم "هناك كذلك جوزيه بيسيرو، العمل مع هذا الرجل في تدريبات الكرة كان ممتعا".

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فيديو اليوم السابع

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