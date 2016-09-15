عادل جمعة لـ في الجول: أحلم بالتواجد أمام الأهلي

أبدى محمد عادل جمعة ظهير أيسر نادي الإسماعيلي رغبة في التواجد مع الفريق أمام النادي الأهلي في افتتاح الموسم.

محمد عادل حمعة انتقل من نادي الزمالك إلى نادي الإسماعيلي بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وقال عادل جمعة في تصريحات لـ FilGoal.com: "أعلم أن المنافسة في مركزي ستكون مع بهاء مجدي".

وأضاف "أسعى لأن أكون متواجدا في التشكيل الأساسي للفريق بالموسم ككل، وفي مباراة الأهلي المقبلة خاصة".

لاعب المصري الأسبق أتبع "الإسماعيلي والأهلي تكون مباريات قمة تنظر إليها العيون وتترقبها".

وأتم "هدفي هو التألق مع الإسماعيلي والانضمام لمنتخب مصر من جديد، حيث أرى أنني أستحق ذلك".

ويلتقي الإسماعيلي مع النادي الأهلي مساء غدا السبت، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري.