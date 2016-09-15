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القائد السابق ليونايتد: جوارديولا الاستثنائي الحقيقي وليس مورينيو

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القائد السابق ليونايتد: جوارديولا الاستثنائي الحقيقي وليس مورينيو القائد السابق ليونايتد: جوارديولا الاستثنائي الحقيقي وليس مورينيو

يفضل روي كين القائد السابق لمانشستر يونايتد نزع لقب "الرجل الاستثنائي" من صاحبه جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الإنجليزي، ومنحه للإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

كين يرى في جوارديولا مدربا استثنائيا، ولا يرى أن مورينيو يستحق اللقب.

وقال كين وهو يحلل في ITV: "هناك مدربان جيدان في مدينة مانشستر. لكني أرى أن الاستثنائي من يرتدي القميص السماوي وليس الأحمر".

وتابع "دوما كان مانشستر سيتي يبدأ الموسم بشكل جيد ثم ينخفض مستواه، لكن لا أظن أن هذا سيحدث مع بيب".

وأتم "يبدو بيب مدربا يقبل التحديات وينتصر فيها دوما. هو الاستثنائي لا الرجل الأخر".

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