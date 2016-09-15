أمبروسيني: رجل واحد يستطيع إنقاذ ميلان

لماذا لم يتصل أحدهم بباولو مالديني؟ هذا السؤال الذي يرى ماسيمو أمبروسيني قائد ميلان السابق أن إجابته تحل مشكلة الروسونيري كلها.

ميلان في حالة سيئة منذ سنوات عاجز عن الوصول لبطولة أوروبية وافتتح الموسم الجاري بحصد 3 نقاط في 3 مباريات.

وقال أمبروسيني عن حالة فريقه السابق: "لا أعلم كيف لا يستعين النادي بمن نجح فيه قبل ذلك؟".

وتابع "هل يوجد أحد يشجع ميلان وخدمه أكثر من باولو مالديني مثلا؟".

وأضاف "لو كنت عضوا ف يإدارة ميلان لاتصلت بباولو يوميا وسألته في كل مناحي إدارة الفريق وقيادته".

وأتم "لكن لا أحد يتصل بباولو ولا أحد يتصل بي من ميلان".