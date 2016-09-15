' إيجوايين شخص سيئ '

انتقد روبرتو سوزا مهاجم نابولي السابق جونزالو إيجوايين هداف يوفنتوس ووصفه بالشخص السيء.

سوزا وإيجوايين تزاملا في نابولي قبل رحيل إيجوايين إلى يوفنتوس في صفقة قياسية على مستوى الكالتشيو تخطت الـ90 مليون يورو.

وقال سوزا فيما أبرزته مجلة كالتشيو إيطاليا: "إيجوايين مهاجم ممتاز. وشخص سيء".

وتابع "لم يكن ممكنا أن أصرح بذلك ونحن نلعب سويا في نابولي حتى لا أحرق البيت من الداخل، لكن الآن يمكنني قول ما أريد".

وحكى "إيجوايين شخص لا يعتمد عليه. داخل الملعب جونزالو عظيم، خارجه دوما ما أحبطني".

وأتم "شخصية مثل هذا الرجل لا يستحق أن تحزن على رحيله".