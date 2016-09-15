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لمسة كونتي تظهر في قتال أوسكار

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لمسة كونتي تظهر في قتال أوسكار لمسة كونتي تظهر في قتال أوسكار

تطور أوسكار دوس سانتوس صانع ألعاب تشيلسي على المستوى الدفاعي بشكل كبير تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني الإيطالي للفريق الإنجليزي.

فمعدل استخلاص أوسكار للكرات كان 2.5 مرة في المباراة الواحدة في أفضل حالاته وذلك موسم 2012-2013 بحسب إحصائيات شركة أوبتا العالمية.

في موسم 2013-2014 انخفض المعدل إلى مرتين فقط في المباراة الواحدة. وفي الموسم التالي 2014-2015 انخفض المعدل مجددا إلى 1.8.

هذا الموسم تغير دور أوسكار، لم يصبح صانعا للألعاب فقط بل لاعب وسط يقوم بالدورين الهجومي والدفاعي.

وارتفع معدل استخلاص أوسكار للكرة من خصوم تشيلسي إلى 3.3 هذا الموسم تحت قيادة المدرب السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا كونتي.

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