أجويرو: جوارديولا من أكثر الذين ساعدوني في مسيرتي

أشاد الأرجنتيني سرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بمدربه الإسباني بيب جوارديولا مشيرا إلى أنه واحد من المدربين الذين ساعدوه في مسيرته.

أجويرو قاد مانشستر سيتي للانتصار على بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بتسجيله هاتريك من أصل رباعية سجلها الفريق الإنجليزي.

وقال أجويرو في تصريحات صحفية "أنا سعيد حقا بمدربنا الجديد، هو واحد من أكثر الذين ساعدوني في مسيرتي".

وأضاف "لقد طورت أدائي في منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف، مع جوارديولا سأسجل المزيد".

وتابع "بغيابك عن بعض المباريات أحيانا تفقد وتيرة اللعب لكنني سعيد باللعب مجددا وبالأهداف الثلاثة، في الشوط الأول لم أكن سعيدا فقد فقدت الكثير من الكرات لكن في الشوط الثاني الأمر كان أفضل".