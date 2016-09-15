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قائد القوات البحرية يصل فرنسا لتسلم حاملة المروحيات «أنور السادات»

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قائد القوات البحرية يصل فرنسا لتسلم حاملة المروحيات «أنور السادات» قائد القوات البحرية يصل فرنسا لتسلم حاملة المروحيات «أنور السادات»

الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية

وصل قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع اليوم الخميس إلى فرنسا، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، لحضور مراسم تسلم حاملة المروحيات الثانية «أنور السادات» من طراز «ميسترال»، وذلك بعد مرور نحو 3 أشهر على وصول سفينة الابرار و القيادة «جمال عبد الناصر» إلى مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يرفع الفريق أسامة ربيع العلم المصري على الميسترال «أنور السادات»، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، خلال المراسم العسكرية المقررة غدا الجمعة بمرفأ “سان نازير” بغرب فرنسا بحضور قائد القوات البحرية الفرنسية الاميرال كريستوف براذوك و عدد من القيادات العسكرية من الجانبين و ممثلي الشركة المصنعة للميسترال «دي سي ان اس».

ومن المنتظر أن يعقد قائد القوات البحرية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما في منطقة الشرق الاوسط.

أ ش أ

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