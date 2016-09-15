تناول البروتين يوميا يزيد من خطر الإصابة بسكر النوع 2 بمقدار الربع

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" فى تقرير لها أنه بالرغم من أن الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسالمون، تم وصفها بأنها "الغذاء السوبر"، الذى يمكن أن يساعد فى مكافحة أمراض السرطان، والاكتئاب، فضلا عن كونها مفيدة للقلب، والدماغ إلا أنها قد ترفع من خطر الإصابة بسكر النوع الثانى بمقدار الربع.

وقال التقرير إن الدراسات أثبتت أن تناول الأسماك الزيتية بشكل يومى، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى للسيدات بمقدار الربع.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الأسماك الزيتية غنية بأحماض" أوميجا 3" والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتى تعمل على تحفيز قدرة المخ، والحفاظ على القلوب سليمة، والأوعية الدموية، وتحد من التهاب المخ، ومفيدة لخلايا أخرى بالجسم إلا أنه يوصى الخبراء بتناول حوالى 4 مرات من الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسالمون أسبوعيا، ووجد أن الذين يتناولون أكثر من ذلك يمكن أن يضرون أنفسهم.

تناول اللحم أو الأسماك الزيتية يوميا يرفع خطر الإصابة بسكر النوع الثانى

وأوضح التقرير أن تناول المزيد من البروتين من الأسماك الزيتية له علاقة بالإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

ووجد باحثون فرنسيون أن الذين يتناولون "أوميجا 3" والموجودة أيضا فى اللحوم الحمراء، يتعرضون لخطر الإصابة بمرض السكر بنسبة تزيد على الربع، مقارنة مع أولئك الذين يتناولون أقل.