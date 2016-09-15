مورينيو يطلب ضم المهاجم «لوكاس مورا» إلى صفوف مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع البرازيلي لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت التقارير الصحفية إلي أن مورينيو طالب إدارة مانشستر يونايتد بضرورة ضم مورا نجم باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان أسطورة مانشستر يونايتد السير اليكس فيرجسون قد انتقد قيمة صفقة انتقال البرازيلي لوكاس مورا إلي عملاق الدورى الفرنسى فى عام 2012 والتي بلغت قيمتها آنذاك نحو 45 مليون يورو.

وقال فاجنر ريبيرو وكيل أعمال لوكاس إن مورينيو طلب ضم اللاعب الى فريق الشياطين الحمر من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق في النصف الثاني من الموسم.

يذكر أمورا – 24 عامًا – يفكر بشدة الرحيل عن الفريق الباريسي بسبب عدم الإعتماد عليه أساسيًا في المباريات من قبل المدير الفنى الإسباني اوناي إيمري.

أ ش أ