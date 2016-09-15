دراسة: النظام الغذائي الصحي للأطفال يحسن من تحصيلهم الدراسي

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن اتباع الطفل لنظام غذائي صحي يساعد في تحسين تحصيله الدراسي، خاصة في الثلاث سنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

شملت الدراسة نحو 161 طفلا، تراوحت أعمارهم ما بين 6 إلى 8 سنوات، تم تحليل طبيعة ونوعية نظامهم الغذائي ومقارنتها بمستويات مهاراتهم الأكاديمية بعد إجراء الاختبارات الموحدة.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن الأطفال الذين كانت أنظمتهم الغذائية غنية بالخضراوات والفواكه والتوت، والحبوب الكاملة والأسماك والدهون غير المشبعة، سجلوا نتائج أفضل في التحصيل الدراسي ومهارات القراءة، مقارنة بأقرانهم ممن لم يكن نظامهم الغذائي غني بهذه العناصر الغذائية.

أ ش أ