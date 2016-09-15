إقامة معرض القاهرة الدولي للاتصالات بين 27-30 نوفمبر وسط توقعات بزيادة المشاركين

يشهد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال الفترة 27- 30 نوفمبر.

ويستهدف المعرض تنمية الحاضرين من مصر والمنطقة لأعمالهم عبر قيادات الشركات، والمديرين التنفيذيين، وصناع القرار الرئيسيين، الذين يبحثون عن فرص تطوير شراكات تجارية جديدة .

بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات يسابق القائمون على المعرض الزمن للتحضير لدورة هذا العام، حيث من المرجح أن يزيد فيه عدد العارضين من الشركات العالمية بعدما حظيت دورة العام ا لماضى بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد دعمه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتوقع الإعلان عن مشروعات، ومبادرات هامة فى الحدث الذى سيعقد فى نوفمبر المقبل وتشارك به عدد من الشركات العالمية، والمحلية وعدد من الخبراء، ورؤساء الشركات.