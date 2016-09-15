أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إقامة معرض القاهرة الدولي للاتصالات بين 27-30 نوفمبر وسط توقعات بزيادة المشاركين

Google+ Print
إقامة معرض القاهرة الدولي للاتصالات بين 27-30 نوفمبر وسط توقعات بزيادة المشاركين إقامة معرض القاهرة الدولي للاتصالات بين 27-30 نوفمبر وسط توقعات بزيادة المشاركين

وزير الاتصالات طارق القاضي

يشهد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال الفترة 27- 30 نوفمبر.

ويستهدف المعرض تنمية الحاضرين من والمنطقة لأعمالهم عبر قيادات الشركات، والمديرين التنفيذيين، وصناع القرار الرئيسيين، الذين يبحثون عن فرص تطوير شراكات تجارية جديدة .

بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات يسابق القائمون على المعرض الزمن للتحضير لدورة هذا العام، حيث من المرجح أن يزيد فيه عدد العارضين من الشركات العالمية بعدما حظيت دورة العام ا لماضى بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد دعمه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتوقع الإعلان عن مشروعات، ومبادرات هامة فى الحدث الذى سيعقد فى نوفمبر المقبل وتشارك به عدد من الشركات العالمية، والمحلية وعدد من الخبراء، ورؤساء الشركات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة