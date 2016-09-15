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محمد بن زايد وأمين سر الفاتيكان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

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محمد بن زايد وأمين سر الفاتيكان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين محمد بن زايد وأمين سر الفاتيكان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وغبطة الكردينال بيتر بارولوني أمين سر الفاتيكان - رئيس - في مقر بابوية الفاتيكان مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين الجانبين وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية لدولة الفاتيكان.

وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ومن جانب دولة الفاتيكان معالي بول ريتشارد جالاجير وزير خارجية دولة الفاتيكان.

كما شهد مراسم التوقيع معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حصة العتيبة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان.
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