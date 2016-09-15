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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا إلى حار نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة صباحا مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حركة الرياح :جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 22 كم/ساعة خلال الصباح وآخر الليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و23 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و51 دقيقة مساء  .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    41      30              75       25 .
> دبي                        39      32              80       30 .
> الشارقة                   38      29              75       35.
> عجمان                    40      31              70       25.
> أم القيوين                39       31             75        25 .
> رأس الخيمة             40       30             70        30 .
> الفجيرة                   34       29             90       65.
> العين                     40       27              65       25 .
> ليوا                       42      28               90       20.
> الرويس                  40      29               95       25 .
> السلع                    39       30               90       35.
> دلما                      38      32               75       50 .
> طنب الصغرى          37      31               85       45 .
> طنب الكبرى            37     31               85       45 .
> أبوموسى               37      31               85       45.
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