أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات رسمياً ضد روسيا لــ «مارس المقبل»

Google+ Print
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات رسمياً ضد روسيا لــ «مارس المقبل» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات رسمياً ضد روسيا لــ «مارس المقبل»

الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رسميا تمديد العقوبات الفردية ضد أشخاص ومؤسسات في روسيا حتى مارس المقبل .

وذكرت إحدى القنوات الروسية اليوم أن المجلس اتخذ قرارا رسميا حول تمديد العقوبات الفردية ضد أشخاص ومؤسسات في روسيا حتى مارس المقبل.

وأضافت أن العقوبات مددت لفترة 6 أشهر بسبب التصرفات الموجهة ضد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا.

وأشارت إلى أن العقوبات المذكورة تتضمن تجميد الأموال ومنع دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي وهي تشمل 146 مواطنا و37 هيئة اعتبارية روسية .

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات الفردية في مارس عام 2014. وتضم القائمة السوداء الأوروبية شخصيات رسمية روسية وشخصيات مشهورة وكذلك قادة في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

وبالإضافة الى العقوبات الفردية فرض الاتحاد الأوروبي كذلك عقوبات قطاعية عرفت باسم العقوبات الاقتصادية والتي ستستمر حتى 31 يناير 2017، وفرضت بروكسل كذلك عقوبات ضد القرم ستستمر حتى 23 يوليو 2017.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا