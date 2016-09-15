الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات رسمياً ضد روسيا لــ «مارس المقبل»

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رسميا تمديد العقوبات الفردية ضد أشخاص ومؤسسات في روسيا حتى مارس المقبل .

وذكرت إحدى القنوات الروسية اليوم أن المجلس اتخذ قرارا رسميا حول تمديد العقوبات الفردية ضد أشخاص ومؤسسات في روسيا حتى مارس المقبل.

وأضافت أن العقوبات مددت لفترة 6 أشهر بسبب التصرفات الموجهة ضد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا.

وأشارت إلى أن العقوبات المذكورة تتضمن تجميد الأموال ومنع دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي وهي تشمل 146 مواطنا و37 هيئة اعتبارية روسية .

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات الفردية في مارس عام 2014. وتضم القائمة السوداء الأوروبية شخصيات رسمية روسية وشخصيات مشهورة وكذلك قادة في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

وبالإضافة الى العقوبات الفردية فرض الاتحاد الأوروبي كذلك عقوبات قطاعية عرفت باسم العقوبات الاقتصادية والتي ستستمر حتى 31 يناير 2017، وفرضت بروكسل كذلك عقوبات ضد القرم ستستمر حتى 23 يوليو 2017.

أ ش أ