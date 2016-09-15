القبض على 5 تجار بتهمة احتكار سلع غذائية وحيازة أخرى منتهية الصلاحية بقنا

شنت مباحث التموين بمديرية أمن قنا، برئاسة العقيد محمد الملقب، وإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية، حملة موسعة على المحلات التجارية لضبط المخالفين والمحتكرين للمواد التموينية والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام وأخرى بدون فواتير للبيع بالسوق السوداء.

أسفرت الحملة التى جاءت بناءا على توجيهات اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، عن ضبط "أحمد ع" 33 سنة صاحب محل بقالة بتهمة احتكار السلع بعد العثور بحوزته على 160 كيلو جرام سكر غير معروضة للبيع، و"حمدى ع م" 49 سنة صاحب محل بقالة وبحوزته 20 كيلو جرام زبيب و60 كيلو جرام سكر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

كما تم ضبط "هيثم م" بحوزته 100 كيلو جرام سكر، و"فريد عدلى" صاحب محل بقالة وبحوزته 50 كيلو جرام سكر، و"حسام م" وبحوزته 40 كيلو جرام سكر، بتهمة احتكاره تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.