مصر تطالب بتوفير مياه الشرب النظيفة للجميع على مستوى العالم

أكدت مصر فى بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، “نيابة عن المجموعة الزرقاء “،على ضرورة توفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي للجميع على مستوى العالم, وإزالة كافة العوائق لضمان تحقيق ذلك, مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات بشكل خاص من أجل الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى.

كما أكد البيان، ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين أو العنف القائم على أساس النوع من أجل تمتع الجميع بشكل متساو بحقوقهم, وهو ما يتطلب من كافة الأطراف بذل المزيد من المجهودات لتحقيق هذا الهدف.

وصرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، بأن المجموعة الزرقاء تضم فرنسا وألمانيا وأسبانيا والمغرب والبرازيل وأورجواى وسلوفينيا وكرواتيا وبنجلاديش والمالديف, وأن دول المجموعة تعهدت بالعمل بشكل حثيث مع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعنى بالحق فى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى من أجل الوصول إلى التمتع الشامل والعالمى بهذا الحق الأصيل, مع حث المقرر الخاص على تقديم توصيات ومقترحات بشأن الخطوات والسياسات التي يمكن اتباعها من أجل ضمان حصول الجميع على مياه شرب نظيفة وصرف صحى.

وأضاف السفير رمضان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه في ضوء الإهتمام الذي توليه مصر لموضوعات المياه والمرتبطة بحقوق الإنسان, فقد قامت مصر بالتنسيق مع المجموعة الزرقاء من أجل العمل المشترك لضمان الوصول لمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي دون تمييز فى خطوة مهمة لتعزيز إهتمام مجلس حقوق الإنسان بالحق في المياه النظيفة والصرف الصحى وبما يدعم التعاون الدولى في مجالات إنفاذ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على قدم سواء مع الحقوق السياسية والمدنية.

أ ش أ