زيادة عدد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان إلى 27 فندقًا

كشف مفتش مباحث السياحة والآثار بالأقصر العميد أبوالحجاج أن إحصائية شرطة السياحة والآثار سجلت ارتفاعا في عدد الفنادق العائمة التي تعمل بين الأقصر وأسوان إلي 27 فندقا بنسبة إشغال نحو 1140 نزيلًا من الجنسيات المختلفة.

وأضاف أبو الحجاج في تصريح اليوم الخميس أنه في شهر أغسطس الماضي كان قد وصل عدد البواخر السياحية التي تعمل بين الأقصر وأسوان قد بلغ 18 باخرة من أصل 254 باخرة، وكان معظم مستقليها من الصنيين والألمان، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة الأعداد في الفترة القادمة نظرا لاقتراب بدء الموسم الشتوي.