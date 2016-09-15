مدير "FBI " يدعو لتغطية "ويب كام" اللاب توب لمنع التجسس والقرصنة

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تحذير مدير "إف بى أى" جيمس كومى بضرورة أن يغطى الجميع الكاميرا الخاصة بأجهزة اللاب توب، خوفًا من أن يتم استخدامها فى القرصنة أو التجسس عليهم.

ويقول الخبراء الأمنيين، إن ترك "الويب كام" مفتوحة يعنى أن القراصنة يستطيعوا الاختراق ومشاهدة كل ما يفعله المستخدمون، وتبين مدى أهمية الأمر فى وقت سابق هذا العام، عندما ظهرت صور لمؤسس موقع "فيس بوك" مارك زوكبيرج وهو يخفى الويب كام الخاصة بجهازه، والآن أيد كومى هذه التحذيرات قائلأ " إن هذا الأمر واحدًا من أكثر الأمور حساسية التى يمكن أن يفعلها الناس".

وتقول الإندبندنت إنه على الرغم من أن الويب كام فى أجهزة اللاب توب يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها واحدة من أكثر الأشياء ضعفًا التى يمكن أن يستغلها المخترقون، وبمجرد أن يفعلوا هذا، يستطيعون أن يشاهدوا ويسجلوا الأمور التى تحدث حوله، ويمكن استخدام هذه المعلومات فيما بعد فى الابتزاز واختراق أنظمة أمنية آخرى، أو أسوأ من ذلك.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن حكومات ومن بينهما الولايات المتحدة قد استغلت الويب كام كوسيلة لجمع المعلومات عن المواطنين.

وقال كومى إن كل مكاتب الحكومة تغطى الكاميرات وينبغى على المواطنين العاديين أن يفعلوا الأمر نفسه.

وتابع قائلًا: إن "هناك أمور معقولة ينبغى أن تقوم بها، وهذه واحدة منهم، فلو ذهبت إلى أى مكتب حكومى فستجد غطاء صغير يحجب هذه الكاميرا، أفعل ذلك حتى لا يستطيع أن يراك من لا يملك سلطة، وأعتقد أن هذا أمر جيد".