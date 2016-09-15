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فرج عامر: لابد من عودة الجماهير للمدرجات

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فرج عامر: لابد من عودة الجماهير للمدرجات فرج عامر: لابد من عودة الجماهير للمدرجات

 

النائب فرج عامر

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا مهما عقب إجازة عيد الأضحى، للتوصل إلى حلول موضوعية وواضحة بشأن عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجات لتشجيع الفرق الرياضية.

وقال عامر، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن قضية عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب من القضايا التي تمثل أولوية قصوى لدى جميع أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة لن يهدأ لها بال إلا من خلال اتخاذ قرار بعودة الجماهير للملاعب باعتبار أن الجمهور هو اللاعب رقم واحد في مباريات كرة القدم.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من زملائه داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أجروا اتصالات به خلال أيام عيد الأضحى، وأكدوا له أن لديهم عددًا من الاقتراحات التي تضمن عودة جماهير الساحرة المستديرة للملاعب المصرية لتشجيع الفرق الرياضية دون حدوث أية مشكلات وأعمال شغب وعنف في المدرجات.

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