بيريز..آخر المؤسسين لإسرائيل يواجه الموت..حمامة السلام المسؤول عن مذبحة «قانا»

كتب- عمر محمد

مشواره السياسي امتد لأكثر من 67 عامًا، تدرج خلالها في العديد من المناصب رفيعة المستوى، حتى وصل إلى سدة الحكم رئيسًا لإسرائيل من 15 يوليو 2007، وحتى 24 يوليو 2014.

ويواجه حاليا الموت كآخر مؤسسيها، بعد إصابته بجلطة دماغية حادة، نُقل على أثرها أول أمس الثلاثاء إلى المستشفى.

«شيمون بيريز» البالغ من العمر 93 عامًا – والذي نجح في الترويج لنفسه كـ« حمامة سلام» عبر مؤسسة أنشأها عام 1997 وحصوله على جائزة نوبلل لسلام بالمشاركة مع رئيس الوزراء إسحق رابين، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لعب دورًا بارزًا في تأسيس دولة الاحتلال حيث يعد من رعيل «الآباء المؤسسين» للدولة، كما شهد في حياته جميع حروب الكيان الصهيوني، بدءًا من انضمامه إلى عصابات «الهاجاناه» في آواخر الأربعينيات وقت الانتداب البريطاني على فلسطين، ليتدرج داخل جيش الاحتلال، ومنها إلى العمل كسياسي.

ورغم تجاوزه الثالثة والتسعين من عمره وعدم شغله أي منصب رسمي يحظى «بيريز» باهتمام رسمي وشعبي، وإعلامي بسبب وصوله لجميع المناصب السياسية الحساسة خلال مسيرة طويلة منذ نكبة فلسطين وقيام إسرائيل.

كان «بيريز» دائم التفكير في حاضر ومستقبل إسرائيل، حيث أخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق مصالح الدولة الحديثة في مختلف القضايا سواء عن طريق الحل الدبلوماسي أو العسكري، أو حتى عن طريق اتباعة سياسة «النفس الطويل».

مهندس البرنامج النووي واتفاقية أوسلو

لعب «شيمون بيريز» دورًا هامًا في بناء المفاعل «ديمونا» الذي بدأ العمل ببنائه عام 1958 بمساعدة فرنسية، ويعرف «بيريز» بأنه مهندس البرنامج النووي الإسرائيلي، الذي جعل دولة الاحتلال في قمة الدول المتسلحة بالقوة النووية.

كما اكتسب «بيريز» شهرته الدولية بعد اتفاقية أوسلو والتي تعد منعطفًا مهمًا في مسار القضية الفلسطينية، حيث أنهت النزاع المسلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ورتب لإقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

ووقعت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية الاتفاق عقب سلسلة من المفاوضات السرية شهدتها العاصمة النرويجية عام 1993.

في العام 1994، حصل «بيريز» على جائزة نوبل للسلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك «إسحق رابين»، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات لجهودهم لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وعاد بيريز إلى الأضواء بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 لكونه القائد الإسرائيلي الذي مازال بوسعه أن يلتقي بعرفات ويتباحث معه بعد أن انهارت الثقة بين شارون وياسر عرفات.

عملية عنتيبي

كان «بيريز» حينها وزيرًا للدفاع وكان من مخطّطي عملية “عنتيبي” في أوغندا عام 1976 لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا على متن طائرة “إير فرانس” التي اختطفها فلسطينيان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصديقان لهما من جنسية ألمانية، حيث أرسلت إسرائيل قوات كوماندوز إلى المطار الأوغندي لتحرير رهائن طائرة من تل أبيب إلى باريس.

انتهت العملية بمقتل المختطفين و3 رهائن إلى جانب جنود أوغنديين، وشقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مذبحة قانا.. و«عناقيد الغضب»

في عام 1996 تحديدًا في 18 أبريل كان «بيريز» حينها رئيسًا للوزراء، قادت دولة الاحتلال عملية عسكرية في جنوب لبنان أطلق عليها اسم «عناقيد الغضب» حيث قصف فيها مدن لبنانية بما فيها العاصمة بيروت، كما قصفت قوات الاحتلال ملجأ للأمم المتحدة بقانا في الجنوب اللبناني يؤوي مدنيين أكثرهم من الأطفال والنساء وكبار السن، مما أسفر عن مقتل العشرات.

تدرجه السياسي والعسكري

انضم “بيريز” في عام 1947 إلى قيادة عصابات «الهاجاناه» وكان أحد المسئولين عن شراء العتاد والموارد البشرية.

في عام 1949 أصبح « بيريز» مسؤولا عن البحرية الإسرائيلية، ثم تولى منصب نائب مدير وزارة الدفاع عام 1952 ثم مديرًا عامًا للوزارة طول الفترة من 1953 حتى 1959.

كما شغل بيريز عددًا من المناصب الوزارية في الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة، أبرزها منصب رئيس الوزراء الذي وصل إليه مرتين أولهما بعد اتفاق تناوب مع «إسحق شامير» رئيس حزب «الليكود» في 1984.

وتولى بيريز رئاسة الحكومة مجددًا بعد مقتل رئيس الحكومة الأسبق، «إسحق رابين»، عام 1995 لمدة عام تقريبًا، وقبل ذلك شغل منصب وزير الخارجية في الفترة من عام 1986 إلى عام 1988.

وعين «بيريز» وزيرًا للدفاع مرة أخرى خلال الفترة من 1974 – 1977.

وفي عام العام 1977، أصبح زعيمًا لحزب العمل الإسرائيلي، وفي تسعينيات القرن الماضي تولى منصب وزير المالية، ثم وزيرًا للخارجية العام 1992.

كما أسس «مركز بيريز للسلام» غير الحكومي المعني بالمفاوضات مع الفلسطينيين عام 1997.

وفي 15 يوليو عام 2007 تولى “بيريز”، رئاسة إسرائيل خلفا لموشيه كتساف، ليصبح الرئيس التاسع لإسرائيل، وظل فى المنصب حتى عام 2014 ليتولى «رؤوفين ريفلين» الرئاسة من بعده.

نشأته

ولد شيمون بيريز في 1923 ببولندا، لأب كان تاجر أخشاب من الأثرياء، وهاجر إلى فلسطين مع عائلته عندما كان يبلغ من العمر أحد عشر عامًا حيث ترعرع في تل أبيب، وتعلّم في المدرسة الثانوية الزراعية.