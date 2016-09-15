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ضبط ميكانيكي بحوزته 2400 دولار و43 ألف ريال سعودي قبل بيعهم بالسوق السوداء بقنا

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ضبط ميكانيكي بحوزته 2400 دولار و43 ألف ريال سعودي قبل بيعهم بالسوق السوداء بقنا ضبط ميكانيكي بحوزته 2400 دولار و43 ألف ريال سعودي قبل بيعهم بالسوق السوداء بقنا

أرشيفية

تمكنت مباحث قنا من ضبط ميكانيكي وبحوزته 43 ألف ريال سعودي قبل بيعها بالسوق السوداء، بمجمع المواقف بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بضبط عدد من العملات الأجنبية.

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام النقيب عبدالرحمن فاروق ضابط بإدارة البحث الجنائي بتمشيط منطقة مجمع المواقف تمكن من ضبط “متى . ش . ه”، 31 عامًا، ميكانيكي ومقيم مركز دشنا وبحوزته عملات ورقيه أجنبية عبارة عن 2400 دولار أمريكي و 43791 ريال سعودي.

وتم توجيه تهمة الاتجار في العملات الورقية دون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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