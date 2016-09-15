صور الفنادق الخمسة الأكثر مشاركةً على "انستقرام"

تُقدّم الفنادق الفخمة من فئة الخمس نجوم الآتية، الفخامة في أبهى صورها، من خلال "ديكوراتها"، وهي الأكثر مشاركةً على موقع "انستقرام" للصور:

| فندق "ذا لودلوو" The Ludlow Hotel: يتمركز في مدينة "نيويورك"، ويحوي 175 غرفةً. وهو يبهر في تصميمه وأثاثه الفخم المتمثّل في الكراسي المخمل والثريات النحاس المصنوعة يدوياً بمراكش. ويكسو الرخام الأبيض الحمّامات، حيث تتلألأ الأرضيات بمربعات باللونين الأسود والأبيض.

* يبدأ سعر الإقامة لليلة من 195 دولاراً أمريكياً.

| "ذا لندن إديشن" The London Edition: يقع في "سوهو" ويحوي غرفاً عصريّةً مكسوّةً بألواح الخشب. كان صُمّم من قبل إيان شراغر، الرائد في مجال إعداد الفنادق. تتكرّر صور زوايا هذا الفندق الفخم على "إنستقرام"، ولا سيما غرفه الأنيقة والـ"لوبي" الباذخ.

* يبدأ سعر الإقامة لليلة من 391 دولاراً أمريكياً.

| فندق "فاسانو" Fasano Hotel: هو الفندق الأوّل في "ريو دي جانيرو"؛ صمّمه المهندس الفرنسي فيليب ستارك، مستخدماً مواد محلية مثل جذع شجرة "بيكيا". على شاطئ "إيبانيما"، تطلّ شرفات الفندق على مناظر خلّابة، فيما غرفه مفروشة من قبل سيرجيو رودريغ. يظهر اسم الفندق باستمرار على "إنستقرام"، ولا سيما على حسابات المشاهير والسائحين على حدّ سواء.

* يبدأ سعر الإقامة لليلة من 470 دولاراً أمريكياً.

| فندق "بيل إير" Hotel Bel-Air: يقع في "لوس انجلس"، ويمتدّ على مساحة 4047 متراً مربعاً، وهو مصمّم وفق الطراز الإسباني الملكي، مجسّداً الفخامة والخدمة المميّزة. من بين الغرف الأكثر شهرةً على "انستقرام" الجناح الرئيس فيه، والمزوّد بحوض سباحة وفناء خاص.

* يبدأ سعر الإقامة لليلة من 995 دولاراً أمريكياً.

| "لو رويال مونسو" Le Royal Monceau: يضمّ هذا الفندق العصري معرضاً فنياً ومكتبة ًمتخصّصةً بالكتب الفنيّة. وهو يبعد مسافةً قصيرةً من شارع الـ"شانزليزيه"، وفيه مطعم حائز على نجمة "ميشلان" و149 غرفة بتصاميم مستوحاة من فترتي الأربعينيات والخمسينيات.

* يبدأ سعر الإقامة لليلة من 1000 دولار أمريكي.