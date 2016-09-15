فيلم في الجول - نجوم الزمالك يتحدثون عن هدف حازم في الوداد.. وإصابة أثناء الهدف

"تعالوا نكسب إفريقيا" هتاف جمهور الزمالك قبل مواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن النجمة السادسة.. قصة اللقب الخامس يرويه نجوم القلعة البيضاء في فيلم FilGoal.com.

FilGoal.com يقدم فيلما وثائقيا جديدا، من إنتاج شركة 7 Sports Agency عن ليلة مثيرة توج بها الزمالك باللقب الخامس لدوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء، وأيضا الفوز على الوداد في كأس السوبر 3-1.

هدف حازم إمام في الوداد هو بلا شك واحد من أبرز الأهداف التي سجلها الزمالك عبر تاريخه نظرا لكونه علامة مميزة لكأس السوبر في 2003.

وعلى لسان حازم إمام ونجوم الزمالك يروون قصة الهدف من الفيلم.

حازم إمام يقول "سأقول شيئا جديدا، كنت مصابا وتعرضت للشد في الرجل اليمنى قبل أن أسدد في الشباك لو لاحظت ستجد يمناي ثابتة وأنا أسدد".

وتابع "كنت مصابا من قبل المباراة ولعبت بالإصابة".

أما مدحت عبد الهادي فيقول "كنت متوقع أن حازم سيقوم بمراوغة اللاعب ولن يلعبها مباشرة".

وأضاف "بعد الهدف لو لاحظت ستجد أن المدافع ضرب حازم إمام وهذه مشكلة كبيرة، لكن حازم قرر ألا يفتعل مشكلة".

جمال حمزة مهاجم الزمالك تحدث أيضا وقال "كنت أشاهد الموقف من الخلف، وأعرف أن لو حازم كان لعبها مباشرة كانت ستصطدم بالمدافع فكنت أريد أن أصيح له وأطلب منه فعل شيئا".