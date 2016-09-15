أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤمن سليمان يشرح خطة الوداد للاعبي الزمالك في محاضرة فنية

Google+ Print
مؤمن سليمان يشرح خطة الوداد للاعبي الزمالك في محاضرة فنية مؤمن سليمان يشرح خطة الوداد للاعبي الزمالك في محاضرة فنية

يعقد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين مساء اليوم الخميس، لشرح الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الوداد البيضاوي.

واستقر مؤمن سليمان على إخبار اللاعبين بتشكيل المباراة خلال مران مساء اليوم والمقرر له في التاسعة مساء.

وقبل المران، سيشرح مؤمن سليمان خطة المباراة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي سيعقدها معهم.

وكان مؤمن سليمان قد أعلن قائمة الفريق لخوض المباراة، والتي تضم 17 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الزمالك مع الوداد البيضاوي المغربي يوم غدا الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخرج لخوض مباراة الإياب يوم 24 من الشهر الجاري في المغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع