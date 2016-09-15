مؤمن سليمان يشرح خطة الوداد للاعبي الزمالك في محاضرة فنية

يعقد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين مساء اليوم الخميس، لشرح الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الوداد البيضاوي.

واستقر مؤمن سليمان على إخبار اللاعبين بتشكيل المباراة خلال مران مساء اليوم والمقرر له في التاسعة مساء.

وقبل المران، سيشرح مؤمن سليمان خطة المباراة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي سيعقدها معهم.

وكان مؤمن سليمان قد أعلن قائمة الفريق لخوض المباراة، والتي تضم 17 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الزمالك مع الوداد البيضاوي المغربي يوم غدا الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخرج لخوض مباراة الإياب يوم 24 من الشهر الجاري في المغرب.