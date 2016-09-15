تشكيل في الجول - إسلام الشاطر: الصفقات الجديدة تتواجد في أقوى فريق للأهلي

لو كنت في موقع حسام البدري المدير الفني للأهلي ولديك الفرصة لاختيار التشكيل الأمثل للشياطين الحمر في الموسم الجديد، فمن ستختار؟

FilGoal.com سأل العديد من نجوم الأهلي عن التشكيل الأنسب للفريق في الموسم المقبل.

ويرى إسلام الشاطر أن طريقة 4 - 2 -3 -1 هي الأنسب للفريق بشكل كبير بالموسم المقبل.

وقال الشاطر: "شريف إكرامي سيكون هو الحارس الأساسي، وميدو جابر إذا حصل على فرصة سيكون مفاجأة الموسم".

الشاطر أتبع "أفضل تواجد الثنائي حسام غالي وحسام عاشور في وسط الملعب، مع إشراك أكرم توفيق بالتبادل على فترات".

وجاء تشكيل الأهلي الأفضل من وجهة نظر الشاطر كالتالي:

حارس: شريف إكرامي

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أحمد حجازي - أحمد فتحي

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - عبد الله السعيد - وليد سليمان - ميدو جابر

الهجوم: جونيور أجاي