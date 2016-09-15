اختتام المناورات البحرية “الروسية الصينية” في بحر الصين الجنوبي

انطلقت المرحلة النهائية اليوم الخميس المناورات “التعاون العسكري – 2016” البحرية الروسية الصينية المشتركة في بحر الصين الجنوبي .

ونقلت إحدى القنوات الروسية عن المتحدث الرسمي باسم أسطول المحيط الهادئ الروسي المقدم البحري فلاديمير ماتفييف قوله “إنه سيتم تدريب أطقم السفن الروسية والصينية على الأعمال المشتركة الرامية إلى تنظيم كل أنواع الدفاع عن السفن في عرض البحر, والبحث عن سفن مختطفة, والإفراج عن أفراد أطقمها, ومرافقتها للتعرف على الأهداف الصديقة والغريبة وغيرها من المهام “.

وأضاف المتحدث أن مجموعة السفن الحربية الروسية والسفن الحربية التابعة للقوات البحرية الصينية انطلقت من ميناء تشانجيانج بمحافظة قوانجدونج الصينية لتتجه نحو مناطق محددة لها حيث ستجري المناورات البحرية المشتركة في بحر الصين الجنوبي .

وأوضح أنه من المخطط أيضا أجراء رماية المدفعية بالذخائر الحية على الأهداف البحرية والجوية.

ولفت إلى أنه ستشهد المرحلة الختامية للمناورات عملية إنزال بحري مشترك على الشاطئ غير المجهز في محافظة قوانجدونج الصينية.

أ ش أ