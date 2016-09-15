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مليون و20 ألف طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية

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مليون و20 ألف طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية مليون و20 ألف طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية

هيئة ميناء الإسكندرية

قالت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم الخميس إن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونًا و20 ألف طن بينها 480 ألف طن قمح.

وصرح المتحدث باسم الهيئة رضا الغندور بأن الميناء استقبل باخرتين هما «كابتيان جيوريس» من أوكرانيا وتحمل 60 ألف طن قمح و«اتش تي نتاليا» من روسيا وتحمل 10 آلاف طن قمح.

وأشار إلى أنه تم تفريغ حمولة الباخرتين بعد إنهاء الإجراءات القانونية وفحص الشحنتين والتأكد من صلاحيتهما للاستهلاك وخلوهما من الحشرات تمهيدا لصبهما في صوامع الغلال لتبخيرهما وإرسالهما للمحافظات الأخرى.

وتابع الغندور أن النظام الإلكتروني للبوابات سجل تداول وخرج ودخول حوالي 12 ألف حاوية تحمل بضائع عامة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووجه رئيس الهيئة اللواء بحري مدحت عطية الجهات المعنية بتسهيل دخول وخروج الشحنات والحاويات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات قبل تفريغها.

أ ش أ

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