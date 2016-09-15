استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال مباراة الزمالك والوداد المغربي بالإسكندرية

رفعت مديرية أمن الإسكندرية من إجراءات التأمين استعدادًا لاستقبال مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها غدًا الجمعة باستاد برج العرب غرب مدينة الإسكندرية.

وعقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء عادل تونسي اجتماعا موسعا، بحضور ممثلين عن المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلين عن نادي الزمالك وشركة فالكون استعدادا لتأمين المباراة.

وأوضح بيان أمني صادر عن مديرية أمن الإسكندرية إنه تم خلال الاجتماع وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملي التذاكر.

ووجه مدير الأمن، إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

كما اشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، والتشديد على آلا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي التذاكر والمصرح لهم بالدخول وفقا للكشوف الواردة من نادي الزمالك.

كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد لتجهيز المحيط الخارجي للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

وأشار مدير الأمن إلى تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيا خلال المباراة لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة.

أ ش أ