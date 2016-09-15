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إقالة رئيس شركة مياه سيناء بسبب استمرار عطل محطة القنطرة أسبوعين

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إقالة رئيس شركة مياه سيناء بسبب استمرار عطل محطة القنطرة أسبوعين إقالة رئيس شركة مياه سيناء بسبب استمرار عطل محطة القنطرة أسبوعين

>كتب أحمد حسن

قرر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إقالة رئيس شركة مياه سيناء، وذلك بسبب استمرار العطل داخل محطة مياه شرق القنطرة لمدة تجاوزت الأسبوعين، دون إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

 

وأضافت مصادر مطلعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ممدوح رسلان، قرر تكليف رئيس شركة مياه القاهرة بتولى مسئولية الإشراف على إصلاح العطل بالمحطة وتسيير أعمال شركة مياه سيناء لحين انعقاد الجمعية العمومية واختيار رئيس شركة جديد خلفا للسابق.

 

وأشارت المصادر، إلى أن رئيس شركة مياه القاهرة أسند أعمال الإصلاح لأحد المقاولين، مضيفة أن هناك أحد الخطوط الرئيسية بالمحطة والذى يغذى مدينة العريش تعرض لكسر منذ مدة كبيرة ولم يتم إصلاحه، وهو ما تسبب فى انقطاع المياه وضعفها عن عدد من المناطق بمدينة العريش، وهو ما تسبب فى استياء الأهالى والمسئولين بالمحافظة.


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