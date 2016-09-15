"مصر للطيران" تبدأ رحلات عودة الحجاج السبت المقبل بـ21 رحلة

قال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام، يوم السبت المقبل الموافق ١٧ سبتمبر.

واضاف مسلم فى تصريحات صحفية، أن الشركة تسير ٢١ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة يوم السبت المقبل، بواقع ١٥ رحلة جوية قادمة من جدة تصل ١٣ منها إلى مطار القاهرة الدولى و رحلة إلى مطار شرم الشيخ و أخرى إلى مطار برج العرب، بالإضافة إلى ٦ رحلات تقلع من المدينة المنورة لتصل ٥ منها إلى مطار القاهرة و رحلة واحدة إلى مطار برج العرب وجميع هذه الرحلات تنقل حجاج شركات سياحة وحج أفراد وترانزيت أجانب وعمل.

ومن ناحية آخرى، اجتمع عادل هلال رئيس بعثة حج مصر للطيران بجميع أفراد البعثة المكلفة بخدمة الحجاج فى مرحلة العودة بمدينة الحجاج بمطار جدة فى حضور رؤساء المجموعات من المحطة والحجز والعلاقات العامة والأمن والخدمات الأرضية والصيانة وتخطيط الشبكات والعمليات والسيطرة وغيرها، للتأكيد من تنفيذ توجيهات شريف فتحى وزير الطيران المدنى وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسخير كافة إمكانيات أقليم مصرللطيران بالسعودية، لخدمة ضيوف الرحمن، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية فى المطارات المصرية والسعودية لتفادى آية مشكلات ناجمة عن كثافة التشغيل والالتزام بتعليمات سلطات المطار.

وقامت مجموعات العمل بزيارة لمطارى جدة والمدينة المنورة لاستلام أماكن عملهم ومراجعة خطة العمل الموضوعة مسبقًا استعدادًا لبدء الرحلات الإضافية والمنتظمة السبت القادم.