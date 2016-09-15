أمن الإسكندرية والمنطقة الشمالية يستعدان لمباراة الزمالك والوداد المغربى

عقدت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عادل تونسي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اجتماعاً أمنياً موسعا فى ضوء الاستعداد لإقامة مباراة كرة القدم الودية بين فريقى الزمالك والوداد المغربى يوم غد الجمعة بإستاد برج العرب، ذلك بحضور ممثلى عن المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلى عن نادى الزمالك وشركة فالكون.

وانتهى الاجتماع إلى وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام و رفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا حاملي التذاكر.

كما تم توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

واشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.وذلك بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة و المكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على ألا يسمح بدخول أى شخص لحضور المباراة من غير حاملى التذاكر والمصرح لهم بالدخول وفقاً للكشوف الواردة من نادى الزمالك.

كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.