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مدير أمن قنا: الشاب القناوى بـ100 راجل ولم نحرر محضر تحرش فى العيد

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مدير أمن قنا: الشاب القناوى بـ100 راجل ولم نحرر محضر تحرش فى العيد مدير أمن قنا: الشاب القناوى بـ100 راجل ولم نحرر محضر تحرش فى العيد

>قنا وائل محمد

قال اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إن محافظة قنا كانت خالية من أى حالة تحرش خلال عيد الأضحى المبارك ولم نحرر أى محضر، أو نتلقى بلاغات أو استغاثات بوجود تحرش فى الأماكن والمنتزهات العامة خلال إجازة العيد، وأن طبيعة المجتمع فى المحافظة ساعدت فى ذلك الأمر لأنه مجتمع تربطه عادات وتقاليد.

وأضاف  "حسان"  أن المجتمع فى قنا يختلف كلياً عن أى محافظة أخرى، لأن طبيعة المكان تسيطر عليها الطبيعة القبلية، والسلوكيات المجتمعية تختلف عن أى محافظة أخرى، وأن الأمن يجد سهولة فى المناسبات والأعياد خاصة فى  الأماكن العامة، لأن الشاب فى قنا بـ100 راجل، ومحدش يقدر يعمل السلوكيات دى فى المحافظة، ولكن قمنا بالدفع بتشكيلات أمنية وتأمينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتأمين تلك الاحتفالات.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المواطنين كانوا ينفذون تعليمات الأمن، وأكثر حرصاً على الالتزام خلال تواجدهم فى الأماكن والحدائق والمتنزهات الخاصة خلال الاحتفال وقمنا بعمل حملات توعية تحذر من خطورة التحرش فى الشوارع والأماكن العامة،كنوع من التذكير فقط.

 

 


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