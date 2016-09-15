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دى ميستورا: 40 شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة للتوجه إلى شرق حلب

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دى ميستورا: 40 شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة للتوجه إلى شرق حلب دى ميستورا: 40 شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة للتوجه إلى شرق حلب

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممى إلى سوريا، إن الهدنة فى سوريا ثابتة إلى الآن وستقلل العنف، مضيفا أن الأمم المتحدة لم تحصل إلى الآن على رخص التسهيل لإيصال المساعدات.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن هناك 40 شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة للتوجه إلى شرق حلب، لافتا إلى أن الشاحنات متوقع أن تسير بدون أى عراقيل.

 

وأوضح أن على النظام السورى توفير تصاريح السماح لدخول المساعدات، مشيرا إلى أن طريق الكاستيلو بالاتفاق الأمريكى الروسى له وضع خاص جدا، وستكون هناك نقاط تفتيش جديدة على طريق الكاستيلو.

 

 


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