عامر حسين يوضح لـ في الجول: لماذا يلعب كل مباراتين في الدوري على ملعب واحد

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري سبب إقامة مباراتين على ملعب واحد في بطولة الدوري.

وخرج العديد من النقاد الرياضيين لانتقاد قرار اتحاد الكرة بخوض مباراتين على ملعب واحد متسائلين عن سبب القرار.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "في كل فترة أتعرض لانتقاد الإعلام بسبب قرار خوض كل مباراتين على ملعب واحد في الدوري".

وأضاف "أولا هذا القرار كان مقترح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من أجل تخفيف العبء على الأمن".

عامر أوضح "نوفر على الأمن جهد التنقلات بين الملاعب، ونقيم كل مباراتين على ملعب واحد".

وأتبع "هذا المقترح جيد للدوري المصري لأنه سيتيح لنا تنظيم مباريات الجولة على ثلاثة أيام".

وأتم "توقفات الدوري في الفترات المقبلة هي التي ستحدد إمكانية الاستمرار في نظام خوض المباريات على ثلاثة أيام من عدمه".

وتنتطلق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد مساء اليوم الخميس بمباراة أسوان والداخلية في الخامسة مساء ثم مباراة النصر للتعدين وإنبي على نفس استاد أسوان أيضا.