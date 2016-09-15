أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عامر حسين يوضح لـ في الجول: لماذا يلعب كل مباراتين في الدوري على ملعب واحد

Google+ Print
عامر حسين يوضح لـ في الجول: لماذا يلعب كل مباراتين في الدوري على ملعب واحد عامر حسين يوضح لـ في الجول: لماذا يلعب كل مباراتين في الدوري على ملعب واحد

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري سبب إقامة مباراتين على ملعب واحد في بطولة الدوري.

وخرج العديد من النقاد الرياضيين لانتقاد قرار اتحاد الكرة بخوض مباراتين على ملعب واحد متسائلين عن سبب القرار.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "في كل فترة أتعرض لانتقاد الإعلام بسبب قرار خوض كل مباراتين على ملعب واحد في الدوري".

وأضاف "أولا هذا القرار كان مقترح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من أجل تخفيف العبء على الأمن".

عامر أوضح "نوفر على الأمن جهد التنقلات بين الملاعب، ونقيم كل مباراتين على ملعب واحد".

وأتبع "هذا المقترح جيد للدوري المصري لأنه سيتيح لنا تنظيم مباريات الجولة على ثلاثة أيام".

وأتم "توقفات الدوري في الفترات المقبلة هي التي ستحدد إمكانية الاستمرار في نظام خوض المباريات على ثلاثة أيام من عدمه".

وتنتطلق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد مساء اليوم الخميس بمباراة أسوان والداخلية في الخامسة مساء ثم مباراة النصر للتعدين وإنبي على نفس استاد أسوان أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع