خبر في الجول - الأهلي يوضح حقيقة رغبة الإسماعيلي في استرداد مروان محسن

المهاجم الذي يعول عليه جمهور الأهلي كثيرا لتعويض رحيل ماليك إيفونا. مروان محسن ورغم أنه لم يسجل إلى الآن، لكن الجميع ينتظر بدايته الحقيقية مع بداية الموسم المقبل.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية تقول بأن الإسماعيلي يريد استرداد مروان من النادي الأهلي بسبب عدم التزام الفريق الأحمر ببنود التعاقد.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـ FilGoal.com صحيحة هذه الأقاويل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الأهلي التزم ببنود التعاقد مع الإسماعيلي ولم يقصر في أي شئ".

وأوضح "المقابل المادي ندفعه بالتزام تام، أما بند إعارة لاعب مجانا فقد عرضنا أكثر من اسم علي الإسماعيلي لكنهم تأخروا في الرد حتى أُغلق باب الانتقالات نهائيا".

المصدر أضاف "لم يحدث أن خاطبنا الإسماعيلي بسبب تقصير من جانبنا سواء رسميا أو حتى شفهيا، لكنها مجرد شائعات يروج لها وكيل لاعبين من أجل إجبارنا على التعامل معه".

وأتم "موقف الأهلي قانوني تماما، حتى وإن صح وأراد الإسماعيلي استرداد اللاعب كما يشاع".

ويعاني مروان محسن خلال الفترة الحالية من إصابة في منطقة الحوض، سافر على إثرها إلى ألمانيا من أجل الحصول على فترة تأهيل سليمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة الدوري.