في الجول كلاسيك - 6 مباريات صادمة تاريخية بالجولة الأولى من الدوري المصري

ينطلق الدوري المصري الموسم الجديد 2016-2017 اليوم الخميس، وكثيرا ما تشهد الجولة الافتتاحية نتائج صادمة سواء من فرق صغيرة أو صاعدة.

النتائج الغريبة أيضا قد تحدث بين ناديين كبار أو لهما باع كبير في المسابقة.

وقبل انطلاق الجولة الأولى بساعات قليلة يستعرض FilGoal.com أبرز النتائج الصادمة في الجولة الأولى من الدوري خلال السنوات الـ20 الأخيرة.

1 - غزل السويس يصدم الأهلي

لو كان سوق المراهنات على مباريات الدوري يعمل في مصر لكان خسر الكثير أموالهم بسبب مباراة غزل السويس والأهلي في افتتاحية الدوري موسم 2001-2002 أو على الجانب الآخر كان سيصل القليل لمرحلة الثراء بسبب تلك المباراة.

من كان يظن أن الأهلي بعد شهر تقريبا من قهره لريال مدريد بنجومه زين الدين زيدان ولويس فيجو وراؤول وغيرهم سيسقط في السويس بهدفين دون رد؟ لكن هذا ما حدث بالفعل.

الأهلي مع مدربه الجديد مانويل جوزيه سقط في مباراته المحلية الأولى أمام غزل السويس في مباراة لكانت توجت موسما تاريخيا للشياطين الحمر في حال حصولهم على النقاط الثلاث.

محمود النادي وأميدو كريم سجلا هدف غزل السويس الذي فجر واحدة من كبرى مفاجآت واحد من أكثر مواسم الدوري المصري إثارة على الإطلاق.

2 - أسوان يسحق الدراويش

بعد موسم استثنائي من الدراويش انتهى بطريقة درامية أمام الأهلي بالخسارة 4-3 في المباراة الفاصلة، دخل الإسماعيلي موسما جديدا هو 1994-1995 بجيل رائع كان عليه أن يواجه أسوان الذي استقبل المباراة في سوهاج.

الإسماعيلي واجه مصيرا سيئا في الصعيد أمام أسوان الذي فجر المفاجأة وانتصر بثلاثية مقابل هدف ليعود إلى بلاد الذهب بثلاث نقاط غالية.

أسوان سجل أولا عن طريق أحمد حمودة ثم حمدي حمدان وأضاف الثالث موفق الباشا فيما سجل للإسماعيلي أحمد قناوي.

3 - خماسية بورسعيدية في الإسكندرية

مفاجأة من نوع آخر فهي لم تكن من فريق صاعد حديثا لآخر كبير، بل حدثت بين فريقين لهما باع طويل في مسابقة الدوري بعد أن نجح المصري في اكتساح الاتحاد السكندري بخماسية مقابل هدفين في الإسكندرية.

بالطبع كانت مفاجأة قوية على زعيم الثغر الذي وجد نفسه مهزوما بخماسية بعد أن كانت النتيجة 2-2 حتى الدقائق العشر الأخيرة.

المصري أنهى الشوط الأول متقدما بهدفي وجيه عبد العظيم وأحمد جلال لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الشوط الثاني عن طريق عبد الحميد حسن وناصر حسنين، لكن دودو الجباس نجح في تسجيل هاتريك في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة لتنتهي بنتيجة صادمة على استاد الإسكندرية.

4 - الفلاحين يصعقون الزمالك

في افتتاحية موسم 2006-2007 استضاف الزمالك ضيفا ثقيلا بعض الشيء هو غزل المحلة في ملعب الكلية الحربية.

الزمالك الذي حرس عرينه وائل زنجا في ظهور نادر له مع الأبيض تلقى هدفا في الدقيقة 91 من عمرو صبحي لاعب المحلة ليصعق أصحاب الأرض ويعود زعيم الفلاحين بالنقاط الثلاث من القاهرة.

5 - ذئاب الجبل يفترسون الزمالك

هكذا كانت المانشيتات التقليدية للصحف المصرية وقتها في الثامن من سبتمبر عام 1993 بعد أن نجح المقاولون العرب في تحقيق الانتصار على الزمالك حامل لقب الدوري في أخر موسمين آنذاك بهدفين مقابل هدف.

الزمالك ربما واجه خصما قويا لكن بتشكيل ضم لاعبين مثل إيمانويل وخالد الغندور وأيمن منصور وغيرهم ممن قادوا الزمالك للمجد الإفريقي مع الجوهري فكانت مفاجأة كبرى بالطبع أن يخسر أمام المقاولون بالجولة الأولى.

المقاولون تقدم أولا عن طريق السيد عيد لكن عفت نصار أدرك التعادل للزمالك بعدها بثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء، لكن قبل النهاية بدقيقتين نجح ذئاب الجبل في خطف أول 3 نقاط بهدف محمد السيد.

6 - الأهلي وتكرار تجربة السويس

ربما لم تكن الجولة الأولى، لكن مواجهة الرجاء في استاد الإسكندرية كانت أولى مباريات الأهلي في موسم 2014-2015 بعد أن تم تأجيل مبارياته الثلاث الأولى بسبب الارتباطات الإفريقية.

الرجاء واجه الأهلي وربما أكبر طموحاته كانت تقديم أداء مميزا، لكن في شوط ثاني مجنون وباغت أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف صاروخي لعمرو المنوفي، لكن عماد متعب أدرك التعادل قبل النهاية بـ12 دقيقة.

التاريخ والسيناريو الطبيعي كان يقول أن الأهلي سيضغط وربما سيسجل الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الذي سيضرب الإرهاق لاعبيه.

لكن في مرتدة للرجاء حدث ما لم يكن يتخيله أشد المتفائلين في مطروح، نجح طارق سالم في تسجيل هدف الفوز بشباك الأهلي ليحقق أهم 3 نقاط في تاريخ النادي ربما.