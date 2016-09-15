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خبر في الجول - كوبر حزين بسبب ردود فعل الجمهور المصري

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خبر في الجول - كوبر حزين بسبب ردود فعل الجمهور المصري خبر في الجول - كوبر حزين بسبب ردود فعل الجمهور المصري

بعد الفوز على نيجيريا ثم تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا وحجز مكان للتواجد في البطولة، مازال الجمهور المصري لا يثق بشكل تام في قوة منتخب مصر.

منتخب مصر بلغ أمم إفريقيا 2017 بعد تصدر مجموعته على حساب نيجيريا وتنزانيا وتشاد، وبصدد بداية تصفيات كأس العالم بملاقاة الكونجو.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب ، أن الرجل حزين بسبب ردود فعل الجمهور المصري على نتائج الفريق مؤخرا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغيني بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر أمام جنوب إفريقيا وديا بهدف مقابل لا شئ.

وعلم FilGoal.com من المصدر، أن كوبر كان في مطار القاهرة مساء أمس الأربعاء عائدا من الأرجنتين، إلا أن الجمهور وجه له رسائل بأن سئ والأداء لا يرق لطموحاتهم.

وحسب المصدر، فإن كلمات الجمهور أحزنت كوبر بالنظر لأنه يعرف أن الحقيقة ليست كذلك من وجهة نظره، وبالنظر لأن الفريق خسر مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا وتلك ليست نهاية العالم.

ويرى كوبر، أن منتخب مصر خسر من قبل أمام الأردن ثم فاز على نيجيريا، وهذا هو الأهم أن تفوز بالرسميات وليس في المباريات الودية.

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فيديو اليوم السابع

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